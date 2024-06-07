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玉山盃／桃園連6年進冠軍賽 教頭點出預賽輸台南是關鍵

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
玉山盃全國青棒錦標賽四強賽，桃園市隊柯敬賢敲出三分砲。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
玉山盃全國青棒錦標賽四強賽，桃園市隊柯敬賢敲出三分砲。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

桃園市隊今天以5：3在四強戰擊退強敵新北市隊，連續6年挺進玉山盃青棒賽冠軍戰，預賽的一敗雖讓他們跌入敗部，但總教練吳柏宏看見「球員從失敗中成長」。

桃園市在預賽曾以0：1敗給台南市隊，但從敗部一路挺進，重新踏上衛冕之路，吳柏宏表示，在不應該輸球的時候丟掉比賽，「球員的專注力提升，回到學校練習時也更謹慎，過程中多加強、多檢討。」

今天能夠擊敗勁敵，邱立璿中繼3.2局失1分拿下勝投是關鍵，吳柏宏指出，邱立璿對戰穀保、鶯歌的次數少，對手比較陌生，「看好他的控球，只不過今天控球要加強，好球帶比較小一點，但要去適應，這也是比賽一部分。」

邱立璿被敲5支安打，雖有3次三振但也有3次四壞保送，4局下接替投球後被敲3支安打掉1分，接下來3局都是在2出局後讓對手上壘，所幸沒造成更大危機。

先發投手吳祉恩投3.1局，因為4局下被蔡琞傑敲出2分砲丟掉2分，無關勝敗，吳柏宏指出，吳祉恩練習時狀況不錯，加上3/4側投的姿勢，球路比較會橫移，認為新北市會比較不好掌握，「一開始都有守住，挨轟後連投2顆壞球，擔心他心情受影響，所以才換下。」

兩隊前5局打完3：3平手，6局上能夠攻下關鍵2分，吳柏宏指出，對方中繼的林鉑濬被強襲球打到右手後，球速反而越投越快，但控球有落差，「我們剛好逮到機會，胡振利敲出關鍵一擊，看得出選手都有成長。」

球速

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