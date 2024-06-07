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玉山盃／柯敬賢開轟秀滿滿筆記 被道奇看上不意外

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
柯敬賢在玉山盃青棒賽開轟，賽後秀出針對投手所做的筆記。記者蘇志畬／攝影
柯敬賢在玉山盃青棒賽開轟，賽後秀出針對投手所做的筆記。記者蘇志畬／攝影

柯敬賢昨天才開始做的「葵花寶典」在今天立刻收到效果，3局上轟出一發3分砲，幫助桃園市隊以5：3擊敗新北市隊，在玉山盃青棒賽挺進冠軍賽，總教練吳柏宏說：「他會被看到不讓人意外。」

今年從平鎮高中畢業的柯敬賢被道奇隊鎖定，預計17日將舉行加盟記者會，簽約金總額上看75萬美元，吳柏宏表示：「他有一棒開轟的能力，這屆賽事一直想表現，是很有價值的全壘打。」

四強賽才轟出本屆賽事第1轟，柯敬賢表示：「前面都打不好，教練有提醒我，不要用手去帶，輕鬆一點揮棒。」終於開轟也讓他增添信心，「打到就有感覺，這幾場打得最扎實的一顆。」

知道今天對手可能派曾偉喆先發，柯敬賢昨天特別花了半小時自主情蒐，「就是看他的影片，分析對戰打者在什麼球數下、會投什麼球。」柯敬賢賽後秀出自己做的詳細筆記，開轟那球是在2好3壞後，「應該不太會丟變化球，所以就鎖定直球，抓前面一點攻擊。」

不過柯敬賢本來就會做自己的打擊筆記，也記得上次對戰曾偉喆是在U18培訓時，1次自打球退場、1次敲三壘安打，而針對投手還是從昨天才開始，連中繼的林鉑濬也有做功課，只不過當下以為會是變速球，結果被150公里的速球三振。

不僅攻擊力，柯敬賢在2局下也在中外野上演飛撲美技接殺，他對自己的守備也有信心，就算接下來旅外也能適用，「還是打擊，職棒球員的球速快，還要加強自己的揮棒爆發力跟選球。」

至於筆記，雖然美職球隊會提供情蒐資料，柯敬賢說：「還是會繼續做下去。」

平鎮高中 道奇

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