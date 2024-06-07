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玉山盃／全壘打互轟 桃園擊敗新北連6年進冠軍賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
玉山盃青棒四強賽，上午進行新北市與桃園市之戰，桃園市3棒柯敬賢擊出三分全壘打，柯敬賢（右）接受隊友擊掌祝賀。記者蘇健忠／攝影
玉山盃青棒四強賽，上午進行新北市與桃園市之戰，桃園市3棒柯敬賢擊出三分全壘打，柯敬賢（右）接受隊友擊掌祝賀。記者蘇健忠／攝影

2024年玉山盃全國青棒錦標賽四強賽今天開打，桃園市隊與新北市隊提前強碰打出冠軍賽氛圍，兩隊全壘打互轟，新北市更動用3位「投打二刀流」好手，但桃園市最終靠5局上安打串連，以5：3擊敗宿敵，連6屆闖進冠軍賽、尋求2連霸。

平鎮高中為主體組成的桃園市，今天在3局上先打破僵局，第3棒柯敬賢在2出局、一二壘有人時刻，一棒將曾偉喆的球掃出右外野全壘打牆，讓桃園市取得3：0領先。

不過4局下由穀保家商為主組成的新北市也還以顏色，蔡琞傑從吳祉恩手中轟出2分砲，桃園市換上邱立璿接手，但也被敲出3支安打，游承勳的適時安打將比數追平。

新北市5局上取消指定打擊，讓林鉑濬上場投球、曾偉喆留下守一壘，林鉑濬投到6局上被周柏恩的強襲球打到右手，還是繼續留在場上，並以150公里速球三振掉柯敬賢。

然而林鉑濬接下來被連敲2安，桃園市靠胡振利穿越內野防區的滾地安打，得到超前分；此時再換一壘手陳睦衡接替投球，林鉑濬改守一壘、曾偉喆移防三壘，但全紹凱的安打又為桃園市隊打回此局第2分。

桃園市先發投手吳祉恩投3.1局丟掉2分，無關勝敗，邱立璿接手後雖然投得跌跌撞撞，第5、第6局都在2出局後讓對手連兩人上壘，7局下又是2出局後保送，但都有驚無險，總計3.2局被敲5支安打，另有3次三振、3次四壞保送，拿下勝投。

平鎮高中

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圖輯／玉山盃青棒四強賽 桃園市柯敬賢擊出三分全壘打

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