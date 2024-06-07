玉山盃／柯敬賢對宿敵轟3分砲 秀70萬美元簽約金身價

2024年玉山盃全國青棒錦標賽四強賽今天開打，新北市與桃園市兩大強權提前強碰，柯敬賢在3局上一棒轟出3分砲，展現出值得道奇隊端出70萬美元（約台幣2261萬元）簽約金的身價。

平鎮高中的柯敬賢代表桃園市出賽，先發第3棒、中外野手，首打席雖然敲出雙殺打，3局上依舊積極出棒，在2出局、一二壘有人時刻，一棒將曾偉喆的球掃出右外野全壘打牆，讓桃園市隊取得3：0領先。

玉山盃全國青棒錦標賽四強賽，桃園市隊柯敬賢敲出三分砲。記者蘇健忠／攝影

不僅打擊有表現，柯敬賢在2局下更上演飛撲接殺美技，結果皮帶也被撲壞，比賽一度暫停讓他更換皮帶。

今年畢業的柯敬賢獲得美職道奇隊青睞，預計在17日召開加盟記者會，大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）今天也在社群平台透露，道奇隊提出的簽約金為70萬美元，將在幾天內正式簽約。