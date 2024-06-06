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足球／主場進球掛零 中華隊教頭點出進攻質量要提升

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪最後一場主場賽事迎戰阿曼。圖／中華足協提供
中華隊2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪最後一場主場賽事迎戰阿曼。圖／中華足協提供

中華男足隊今天錯過上半場2次破網機會，最終主場0：3敗給強敵阿曼隊，2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪吞下5連敗，教頭懷特（Gary White）肯定球員表現，但也點出中華隊進攻質量要提升，且國內現階段硬體設施仍要加強，希望能有完善的訓練環境。

懷特提到，今天球迷盡力為中華隊加油，球員也竭盡全力想創造出榮耀時刻，努力逼迫阿曼，可惜上半場陳浩瑋和陳柏良2次機會都沒把握，「那兩顆如果有得分，比賽結果或許也不同。」

不滿20歲的黃偉傑也感謝球迷今天冒雨支持，「今天也盡力做了教練給的指示，有射門機會，之後可以調整一下，把射門率、進球率提高。」中華隊上半場錯失2次破網機會，黃偉傑坦言相當可惜，「但遇到這麼好的對手，我們也盡力了，他們的定位球做得很好，我們也有設定，可惜運氣差一點，下次仍會努力，爭取積分。」

中華隊目前5場比賽只有作客吉爾吉斯時有一顆進球，主場3戰得分掛蛋，黃偉傑認為團隊射門「品質」還要再提升，除此之外也有些場地問題，「前天練習時，球場也有點積水，沒辦法做射門訓練，還是有點影響。」

懷特也說，當對手層級更高，中華隊進攻機會就會減少，目前中華隊進攻質量要再提升，不過現在加入許多新血，像是今天替補上場的黃偉傑，希望年輕球員能擔起更多責任，也希望能有更完整的訓練基地，讓台灣選手沒有後顧之憂投入訓練。

阿曼總教練希爾哈維（Jaroslav Silhavy）表示，今天比賽很不容易，上半場中華隊創造出不少有威脅的機會，所幸自家球員一一瓦解。為阿曼進球的穆沙伊弗里（Abdul Rahman Al Mushaifri）提到，賽前就知道這場不會是輕鬆的比賽，「受天氣影響，草皮不會舒服，開心有執行教練戰術，拿下積分，進入下一輪比賽。」

中華隊 哈維 陳柏良

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