中職／首奪30勝！猛獅連兩場完封雄鷹 封王M11
統一獅隊今天在台南主場以4：0擊敗台鋼雄鷹隊，連續兩場完封對手，取得4連勝，要歸功先發投手布雷克7.2局無失分演出，而上半季封王的魔術數字也來到M11，成為本季第1支30勝球隊，上半季勝率篤定5成以上。
雄鷹昨天才以4：0擊敗雄鷹，今天又讓對手連吃9顆鴨蛋，布雷克今天先發的責任局數裡，僅讓雄鷹站上過1次得點圈，5局上被藍寅倫、吳明鴻敲出2支安打，沒遇到太大危機。
今天賽前雖然下雨，但布雷克不受到影響，他說：「下午就知道今天可能因為天氣因素影響到比賽，就是讓自己保持專注，比賽一開始就能夠準備好，結果也是好的。」
布雷克最終以106球投完7.2局追平本季最高，被敲4支安打，沒有失分，另有5次三振、1次四壞保送，取得開季4連勝。
獅隊打線在1局下就攻下3分，陳傑憲先在無人出局、一二壘有人時敲出適時安打，先馳得點，林安可在滿壘時選到保送擠回1分，潘傑楷再敲出高飛犧牲打；2局下則是陳傑憲的一支三壘安打再添1分。
雄鷹先發投手陳柏清經歷首局震盪後就退場，留下1局失3分的成績，承擔敗投，而中繼的陳宇宏則是一口氣吃下5局，被敲5支安打僅失1分，成為雄鷹今晚少數亮點。
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