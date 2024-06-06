中職／首奪30勝！猛獅連兩場完封雄鷹 封王M11

統一獅隊今天在台南主場以4：0擊敗台鋼雄鷹隊，連續兩場完封對手，取得4連勝，要歸功先發投手布雷克7.2局無失分演出，而上半季封王的魔術數字也來到M11，成為本季第1支30勝球隊，上半季勝率篤定5成以上。

雄鷹昨天才以4：0擊敗雄鷹，今天又讓對手連吃9顆鴨蛋，布雷克今天先發的責任局數裡，僅讓雄鷹站上過1次得點圈，5局上被藍寅倫、吳明鴻敲出2支安打，沒遇到太大危機。

今天賽前雖然下雨，但布雷克不受到影響，他說：「下午就知道今天可能因為天氣因素影響到比賽，就是讓自己保持專注，比賽一開始就能夠準備好，結果也是好的。」

布雷克最終以106球投完7.2局追平本季最高，被敲4支安打，沒有失分，另有5次三振、1次四壞保送，取得開季4連勝。

獅隊打線在1局下就攻下3分，陳傑憲先在無人出局、一二壘有人時敲出適時安打，先馳得點，林安可在滿壘時選到保送擠回1分，潘傑楷再敲出高飛犧牲打；2局下則是陳傑憲的一支三壘安打再添1分。