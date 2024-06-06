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玉山盃／桃園市完封宜蘭縣 搭上4強末班車

中央社／ 台北6日電
113年玉山盃全國青棒錦標賽6日進行敗部冠軍戰，日前意外落入敗部的桃園市隊靠著投手群聯合封鎖宜蘭縣隊打線，終場以4比0拿勝搶下4強門票，其中先發投手哀宥宇（左）主投3.2局無失分。（中華棒協提供） 中央通訊社
113年玉山盃全國青棒錦標賽6日進行敗部冠軍戰，日前意外落入敗部的桃園市隊靠著投手群聯合封鎖宜蘭縣隊打線，終場以4比0拿勝搶下4強門票，其中先發投手哀宥宇（左）主投3.2局無失分。（中華棒協提供） 中央通訊社

玉山盃全國青棒錦標賽今天在三重棒球場進行一日4戰，意外落入敗部的衛冕軍桃園市，投手群封鎖宜蘭縣打線，僅讓對方敲出3支安打，終場以4比0搶下勝利，搭上4強末班車。

由於昨天的勝部冠軍賽因雨延賽，2場比賽延到今天進行，首戰新北市以7比0完封南投縣，接著台南市以1比0擊退宜蘭縣，新北市、台南市率先取得4強門票。而輸球的南投縣、宜蘭縣必須一日2戰在敗部冠軍賽力拚4強，首戰彰化縣以8比0力克南投縣，率先搶下4強資格。

雖然進入最後一場比賽前雨勢加大，但比賽仍照預定時間開打，桃園市首局就靠著四壞球及觸身球攻佔一、二壘，接著張趙紘擊出內野飛球，宜蘭縣游擊手顏楷庭發生接球失誤，雖然抓到往二壘跑的跑者，但也讓二壘上的曾聖安輕鬆站上三壘，隨後桃園市發動雙盜壘戰術攻下1分。

第4局桃園市一壘有人時，全紹凱敲出關鍵三壘安打，打回桃園市第2分，莊昊勳再敲出高飛犧牲打得1分；第6局桃園市再展開連續攻勢追加保險分，最終以4比0奪勝。此役桃園市3名投手哀宥宇、何樺、張耀允合計只讓宜蘭縣打線敲出3支安打，聯手飆出7次三振。

衛冕軍桃園市在3日不敵台南市落入敗部，桃園市總教練吳柏宏今天坦言，輸球之後有提醒選手，「這場不允許輸掉，還是有機會打到4強，提醒他們這場球是最關鍵的，前面好壞都不要去想。」

在天氣惡劣的情況下比賽，吳柏宏指出，球場狀況確實不如正常情況下理想，但學生球隊難免會在這樣的場地比賽，比賽中一直提醒球員們哪些地方該注意。他也表示，還好這場比賽球員沒有受到場地影響，守備並沒有出太多瑕疵。

明天玉山盃4強賽就要強碰勁敵新北市，吳柏宏表示，「早晚都會遇到，就算4強賽沒遇到，冠亞軍賽也會遇到，我們一樣會把最好的陣容放在明天，希望球員的臨場反應要更快一點，要先預判到下一步發生什麼事。」

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