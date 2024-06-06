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中職／坐Uber被多收近百元客訴才退錢 啦啦隊奶昔：若不檢查錢就被吃了

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊奶昔。 截圖自奶昔IG
啦啦隊奶昔。 截圖自奶昔IG

富邦悍將啦啦隊奶昔因臉蛋甜美，獲「富邦IU」封號。她近日在個人社群自曝搭Uber被多收83元，客訴後才收到退款，也釣出許多有相同經驗的網友。

奶昔在Threads發文詢問，「什麼時候Uber有這件事！一直以為一開始跳的價格就是定價車，叫車的時候顯示298元，結果下車變381元？這樣跟直接叫計程車不是一樣嗎？」

奶昔接著提到，「剛剛客訴可以退多付的錢，但還是覺得很扯，如果我沒檢查錢就被吃了。」貼文一出，網友們紛紛表示，「太離譜了！」、「我也遇過好幾次，沒檢查都不會發現有夠生氣」。有人替她解惑，「框框上有寫受行程時長和交通狀況等因素影響，最終收取的車費可能與一口價金額不同。」奶昔也感謝這名熱心網友解釋。

由 @isabellathatgirll 發佈
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