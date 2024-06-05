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中職／勝騎士先發7局無失分 獅隊封王魔術數字降至12

中央社／ 台北5日電

中職今天在台南棒球場進行的賽事，統一獅隊靠著勝騎士7局無失分優異好投，加上林安可開轟，終場以6比0擊退台鋼雄鷹隊，奪下3連勝，上半季封王魔術數字也降為M12。

獅隊的林安可在2局下就從哈瑪星（NickMargevicius）手中轟出陽春全壘打，帶動球隊攻勢，本季第10轟出爐，且超越味全龍的吉力吉撈・鞏冠，獨居全壘打王寶座，之後胡金龍選到保送，陳重羽、邱智呈再接連敲出安打，攻下2分，獅隊取得3比0領先。

獅隊在第3、第6、第8局都各攻下1分，終場就以6比0奪勝，此戰獅隊開路先鋒邱智呈4打數敲出2支安打，全場包辦4分打點，包括第2、第6局的安打，以及8局下滿壘時遭到觸身球擠回1分。

獅隊先發投手勝騎士（Mario Sanchez）此戰用91球投7局，僅被敲出3支安打，出現3次四死球保送，送出4次三振，沒有失分，壓制對方打線，拿下本季第7勝，仍是目前勝投王，並獲選為單場MVP；接著李其峰、辛俊昇各投1局也都沒有失分，聯手完封雄鷹打線。

雄鷹先發投手哈瑪星則是用87球僅投4局，被敲出7支安打，包含1發全壘打，投1次保送、4次三振，失掉4分吞下敗投。

林安可

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