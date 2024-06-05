中職／5月0轟林安可開砲獨居雙冠 獅隊魔術數字M12
5月0轟的林安可終於在月曆換了新的一頁後開轟，今晚在台南主場從哈瑪星手中敲出陽春砲，成為本季首位10轟打者，重新獨居全壘打王，也幫助統一獅隊以6：0擊敗台鋼雄鷹隊，獅隊上半季封王魔術數字降至M12。
林安可在4月最後一戰轟出單場雙響砲，以9轟、29分打點衝上雙冠王，然而全壘打數就此卡關，先後被台鋼雄鷹隊魔鷹、味全龍隊吉力吉撈．鞏冠追平，剩下打點王還是獨領風騷。
6月1日的林安可也沒開轟，但今天2局下2好3壞後，林安可終於轟出中外野的平射砲，一棒幫助獅隊先馳得點，也終結個人連續21場未開轟，回到休息區的他也罕見的獻上新舞步。
同一局邱智呈的2分打點適時安打，延續個人開季連43場次上壘，是中職史上第二長，僅次於林智勝的開季連49場上壘，而不分開季、跨季與否則是統一隊史第3長，前2名是羅德的48場、羅敏卿45場，中職紀錄是林智勝的跨季109場上壘。
邱智呈今天在6局下的安打也有1分打點，更是個人生涯第200安，8局下則是滿壘時的觸身球擠回1分，個人單場4打數2安打、4分打點。
勝騎士也繼續當勝利保證，面對少了王柏融的雄鷹打線，以91球投完7局，僅被敲3支安打，另有4次三振、2次四壞保送、1次觸身球，取得個人2連勝也是本季第7勝，坐穩勝投王。
雄鷹先發投手哈瑪星則投4局退場寫本季最短局數，被敲7支安打，丟掉4分防禦率上升到2.93，吞下本季第2敗。
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