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中職／下雨牽動…銳歐下次登板角色待定 艾璞樂將歸隊

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
原訂今天從後援轉先發的銳歐因比賽延期要暫緩，總教練葉君璋坦言下次出賽角色還要討論。 聯合報系資料照
原訂今天從後援轉先發的銳歐因比賽延期要暫緩，總教練葉君璋坦言下次出賽角色還要討論。 聯合報系資料照

突如其來一場大雨，打亂味全龍隊投手安排，原訂今天從後援轉先發的銳歐因比賽延期要暫緩，總教練葉君璋坦言下次出賽角色還要討論，而艾璞樂預計會在因延賽形成的5連戰其中一場歸隊。

龍隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊之戰，因大雨無法舉行，比賽延到6月11日（周二），加上6月10日因端午連假已有賽程，龍隊與悍將7日開始都要面對5連戰的挑戰。

洋投銳歐今年在龍隊定位後援，但他主動請願先發，被排定今天要登板，比賽卻因雨延期，葉總表示：「銳歐的安排還要跟投手教練討論，先回牛棚的機會滿高，但也可能順延一場，現在沒辦法給確切答案。」

龍隊不僅要面對5連戰，13日休兵一天後又是4連戰，中間還有10日澄清湖、11日新莊的南北奔波，葉總表示，連戰主要是牛棚投手會辛苦一點，「先發投手倒是還好。」

龍隊二軍還有人可用，艾璞樂在5月23日下二軍，最快6月8日可以回到一軍出賽，葉君璋也透露，原本排定艾璞樂這周登板，但因為今天下雨會重新考慮輪值，但確定的是，「5連戰他一定會上。」

富邦悍將 牛棚 葉君璋

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