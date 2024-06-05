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足球／中華男足主場迎戰阿曼 教頭懷特：專注目前陣容

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華男足明天將在主場迎戰阿曼。記者劉肇育／攝影
中華男足明天將在主場迎戰阿曼。記者劉肇育／攝影

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事，中華男足明天將在主場迎戰阿曼，儘管已經無緣世界盃資格賽下一階段賽事，但中華隊仍將力拚在此階段分組賽的第一個積分，中華隊總教練懷特表示，儘管這次有部分旅外球員選擇不回來效力，但他已經將這些人拋諸腦後，將專注在目前的陣容上。

中華男足在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事前4場比賽吞下4連敗後，已確定無法以分組前2名晉級世界盃下一階段資格賽，至於在亞洲盃資格賽部分也將落入9月份的附加賽，不過明天中華隊仍將進行此階段最後一場主場賽事，在台北田徑場迎戰阿曼。

在今天的記者會上，中華隊總教練懷特表示，球隊日前在高雄已經有很棒的集訓過程，球員也都相當努力去做到教練團的要求，也期待在明天的比賽中都能夠發揮出訓練成果，「上一次我們帶了很多年輕球員去跟他們比賽，但這一次很不一樣，除了年輕球員外，老將也有回來，相信這支球隊是有能力能應付這次的比賽。」

談到這次在旅外球員的徵召上遇到一些波折，包括殷亞吉在前天才確定因為個人因素無法回國接受徵召，曾兩度前往中國大陸跟旅外球員洽談的懷特也坦言，對於願意回來為球隊效力的球員他感到相當開心，至於那些選擇不接受徵召的球員，他們也已經用行動做出回應，這些沒回來的球員已經不在他腦海中，將會專注在目前的陣容之中。

對於中華隊在已經無緣晉級世界盃資格賽下一階段賽事的情況下，分組賽最後兩場賽事希望能呈現出什麼內容，懷特則說：「我們沒辦法再晉級世足賽的資格賽，這個目標是非常大的，從我2018接下這個工作到現在，這個工作依舊非常困難，但我們要一步一步慢慢來，目標取下第二輪的第一個積分，也期待9月的附加賽有更多旅外的新血加入，慢慢朝著世界前100名的目標前進。」

中華男足與阿曼明天晚間7點將在台北田徑場交手，賽事門票已於UDN售票網發售，門票全票400元、客場區座位全票400元、優待票200 元，購買20張以上團體票價可享8折優惠。

世足賽 中華隊 田徑

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