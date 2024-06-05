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中職／很想選高中投手 林華韋：但好像選不到…
中職選秀倒數不到1個月，高中應屆畢業好手紛紛當起「放洋的孩子」，不是與國外職棒簽約，就是想明年再拚旅外，富邦悍將領隊林華韋也觀察到此現象，「本來以為今年很多好手可選，看來是去國外的機會比較多。」
平鎮高中投手林維恩明天將舉辦加盟美職運動家的記者會，簽約金有望突破百萬美元，柯敬賢則有望加盟道奇隊，黃錦豪有望獲得日職巨人隊青睞，而鶯歌工商的徐翔聖更是在去年日職育成選秀就被挑走。
林華韋回憶，去年球隊開會時，就評估今年好手較多，但如今看來人才庫沒有想像的豐沛，林華韋苦笑說明：「有考慮高中投手，但好像選不到，問來問去，都有人在注意。」
中職聯盟預計在6月17日舉辦新人球員測試會，也有球團如味全龍額外自辦測試會，悍將目前沒有這個規劃，不過林華韋表示：「也會等到玉山盃結束後，看球探部門評估是不是有這個需求。」
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