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中職／悍將接觸張育成關心健康 林華韋：狀元籤就是旅外

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
手握狀元籤的富邦悍將隊藍圖逐漸明確，領隊林華韋透露沒意外一定會選旅外球員。 聯合報系資料照
手握狀元籤的富邦悍將隊藍圖逐漸明確，領隊林華韋透露沒意外一定會選旅外球員。 聯合報系資料照

中華職棒今年選秀會將在6月28日舉行，各隊都進入人選盤點階段，手握狀元籤的富邦悍將隊藍圖逐漸明確，領隊林華韋今天受訪時表示，第1指名基本上就是旅外球員，持續與張育成保持聯繫。

今年中職確定參加的旅外球員包含日職前西武隊吳念庭、日職前歐力士隊張奕，效力美職響尾蛇隊的台灣好手陳聖平也傳出有意回台，再加上球迷一直好奇的張育成。

張育成是否回歸中職選秀仍未明。 中央社
張育成是否回歸中職選秀仍未明。 中央社

張育成在5月20日守備時與隊友相撞，導致肩膀受傷，出現輕微撕裂傷進入傷兵名單，至今尚未出賽，林華韋表示：「球隊目前有在了解張育成的狀況，因為時間也接近了，關心他身體是不是健康？恢復得怎麼樣？跟對方窗口有各種意見交換。」

這是否代表張育成會是悍將的首選？林華韋未給出確定答案，僅表示會再評估，只能確定今年狀元就會是旅外球員，「應該是不會有什麼萬一。」

林華韋也透露，目前教練團與球探部門已經針對選秀舉行初步會議，「等到玉山盃之後，高中賽事大致結束，會陸續再討論，選多少人則還沒討論，這點要跟二軍的人數一起去評估。」

今年不少旅外好手回歸中職，林華韋說：「聖平也要回來嘛，他們經過多年打拚回來，也是職棒生涯一個過程，相信對國內棒球會產生變化，而選秀主要是看位置、未來表現，相信球迷也會很期待。」

張育成 林華韋 選秀

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