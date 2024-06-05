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玉山盃／林柏甫後援6局好投助彰化獲勝 高雄市遭淘汰

中央社／ 台北5日電
玉山盃青棒錦標賽彰化縣5日靠著林柏甫（圖）後援6局僅失1分好投，終場以2比1擊敗高雄市，林柏甫透露，之前下雨天滑倒撞傷腰，這場算是用意志力拚完，不過相信經過休息調整後可以找回狀態。（中華棒協提供）中央社
玉山盃青棒錦標賽彰化縣5日靠著林柏甫（圖）後援6局僅失1分好投，終場以2比1擊敗高雄市，林柏甫透露，之前下雨天滑倒撞傷腰，這場算是用意志力拚完，不過相信經過休息調整後可以找回狀態。（中華棒協提供）中央社

玉山盃青棒錦標賽彰化縣今天靠著陳修訢敲出關鍵二壘安打，以及林柏甫後援6局僅失1分好投，終場以2比1擊敗高雄市，晉級敗部冠軍戰，以普門中學為主體的高雄市遭淘汰。

彰化縣在2局上展開攻勢，李士騰敲安打、鄭博予選到保送後，陳修訢敲出二壘安打帶有2分打點，終場彰化縣就以2比1擊退高雄市。彰化縣先發投手賴睿騏投1局之後，林柏甫接續登板後援投6局，僅被敲2支安打，不過出現4次觸身球保送，失掉1分，奪下勝投。

彰化縣教練劉政儐坦言，由普門中學為主體的高雄市隊真的不好打，分數都不會太多。不過劉政儐也提到，去年在黑豹旗青棒賽對上普門中學時，就是推出林柏甫後援6局壓制對手，雖然因為之前受傷的關係，目前球速尚未恢復，「但是他的抗壓能力不錯。」

林柏甫表示，之前右手肘拉傷到玉山盃前才剛好，「但之前下雨天滑倒撞傷腰，今天算是用意志力拚完，比賽中投球時腰也會痛。」林柏甫之前的目標是球速可達到140公里，他指出，這個目標可能要慢一點達成，現在自己狀況差不多了，休息調整後有信心可以找回狀態。

至於今天敲出關鍵安打的陳修訢目前才高一，劉政儐指出，原本陳修訢是球隊的中心打者，不過之前打不好導致壓力大，因此把他調到第8棒，「讓他在後段棒次調適，其實他的關鍵一擊很有能力。」

陳修訢坦言自己是容易想太多的個性，不過今天第2局的打席上場前，教練有提醒要放輕鬆一點，「讓腦袋放空、放輕鬆去打，現在也有調整心態，目標是把中心棒次要回來。」

普門中學 球速

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