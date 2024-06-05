中職／泫雅駕到！兄弟K歌日大咖揭曉 首位攻蛋韓星

中信兄弟隊今天公布「K歌主題周」重量級演唱嘉賓，邀請到韓國巨星「性感小野馬」泫雅蒞臨，將在8月3日在台北大巨蛋演出，這是她自2022年後再次來台演出，也成為首位登上大巨蛋演出的韓星。

中信兄弟球團表示，8月2日到4日在台北大巨蛋的3連戰舉辦「K歌主題日」，今年重磅邀請到韓國巨星泫雅（김현아／Kim Hyuna）成為演唱嘉賓，創下球團主題日邀請最高等級的韓國藝人。

中信兄弟球團4月份開幕主題周邀請頑童MJ116以及ENERGY後，音響設備與現場氛圍引起娛樂圈業界討論，也因此得到韓國眾多藝人關注，願意特別來台演出。此次，在中信兄弟極力邀請下，泫雅也同意擔任演唱嘉賓

被網友封為「表演女王」的泫雅，舞台魅力十足，出道17年仍是不少人心中的女神，在歌壇擁有多首代表作，2011 年推出的《Bubble Pop!》是首個韓國女歌手瀏覽量破億的 MV。

2012 年參與了歌手 PSY 歌曲《江南 Style》的音樂影片演出，2021 年推出《I'm Not Cool》音源發行不久即在 Genie、Bugs 榜獲得2位成績，今年 5 月帶著新專輯《Attitude》與主打曲〈Q＆A〉回歸，泫雅參與了專輯製作，融入她率直與自信的態度。

泫雅也是繼2022年後再度來台演出，透過別緻而性感魅力的她，俘獲廣大球迷的心，未來也將會讓球迷與粉絲掀起一陣轟動。