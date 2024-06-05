中職／詹子賢不滿好球帶與主審「互瞪」 網歪樓：帥煇真的帥

中信兄弟隊昨天在洋投克迪7局好投領軍下，以5：0完封樂天桃猿隊。值得一提的是，兄弟球星詹子賢比賽中因不滿好球帶判決，與主審互瞪，引發球迷熱烈討論。

兄弟前6局打完取得4：0領先，7上1出局攻佔滿壘時，詹子賢代打上陣，桃猿左投王志煊在滿球數時將球塞進內角，獲得主審楊崇煇青睞，詹子賢站著不動被三振。

主審做出三振動作後，詹子賢對判決感到不滿，手插著腰站在原地，不回休息室，兄弟總教練平野惠一趕緊進場安撫情緒，並把他帶下場。回休息區途中詹子賢盯著主審看，楊崇煇也用犀利眼神回應。

這段畫面引發網友熱議，除針對好壞球和開酸詹子賢外，也有人歪樓表示，「帥煇（楊崇煇）好像變瘦了」、「帥煇真的帥」、「沒看過帥哥喔？」。