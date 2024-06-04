中職／王維中單場8K本季新高 吉力吉撈：積極對決就有好結果

味全龍隊今天以6：3擊敗富邦悍將隊，王維中先發6局失1分，帶著勝投資格退場，但領先遭到搞砸，最終無緣勝投，總教練葉君璋大讚他今天狀況好，尤其後面越投越好；捕手吉力吉撈．鞏冠點出關鍵，「更積極在和打者對決。」

王維中此役先發6局剛好用100球，被敲5安打、失1分，失分出現在第6局，被王正棠二壘打、高國麟一壘打串連攻下分數；此役賞出8K為本季新高、生涯次高，生涯共4場8K起跳的比賽，有3場苦主是悍將。

葉君璋表示，「王維中後面越投越好，今天狀況是真的很好。」吉力吉撈．鞏冠指出，王維中今天表現比前一場更好，「他是球速快的投手，但之前想法比較多一點，願意積極攻擊好球帶就有好的結果，這場更積極在和打者對決。」

龍隊今天贏得辛苦，有3局出現滿壘嗆司，只在第5局攻下分數，但也是因為對手的失誤出現。葉君璋對此也說，今年確實發生過滿多次，「但多一點滿壘機會總是比較有機會，把握住一次就夠了。」