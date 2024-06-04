中職／林凱威連爆2場 葉君璋懂他的壓力再幫他調一下
味全龍隊今天以6：3擊敗富邦悍將隊，但後援投手林凱威連兩場登板動盪，總教練葉君璋認為，在他的位置所感受的壓力滿大，碰到一場不好，可能會有連帶影響，「會繼續幫他調整，讓他可以慢慢恢復正常。」
龍隊此役由左投王維中先發，投完6局正好100球，被敲5安打、失1分，賞出8K，將3：1領先交到牛棚手中。林凱威8局下登板，還沒有出局數，已經被王勝偉二壘打、王正棠一壘打串連追回1分，林凱威續對范國宸投出保送。
林凱威此役面對3人次都沒解決，留下0.0局投球、丟掉2分，他在前一場出賽面對中信兄弟隊同樣動盪，面對4人次只抓下1個出局數，被敲1支全壘打、1次觸身球保送、1次四壞球保送，龍隊當時同樣提前推出陳冠偉「拆彈」。
賽後被問到林凱威近兩場的狀況，葉君璋指出，「有時候在他那個位置，壓力會滿大，一場不好，可能造成心理因素連帶下去。會繼續幫他調整，讓他可以慢慢恢復正常。」他提到，去年林凱威在春訓也有類似狀況，投手每年多少都會遇到這樣的問題，「不管是心理或什麼因素，我覺得是再調整就好。」
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