中職／吉力吉撈敲致勝轟擔心挨砸球迷 龍隊帶簽名球趕赴醫院

味全龍隊3：0的領先在8局下搞砸，9局上由吉力吉撈．鞏冠挺身當英雄，一發兩分砲力挽狂瀾，終場以6：3擊敗富邦悍將隊，賽後第一件事卻掛滿憂心，「聽到好像有打到球迷，希望他沒事，有機會的話希望可以送他一顆簽名球。」

面對悍將洋投布藍登，龍隊第4局錯過一次滿壘機會，第5局再度遇到滿壘局面，李凱威打向一壘方向，悍將一壘手范國宸傳本壘傳偏，讓龍隊先馳得點，吉力吉撈．鞏冠補上安打挹注2分打點，一棒打退布藍登。

龍隊將3：1領先交到牛棚手中，林凱威8局下登板，還沒有出局數，已經被王勝偉二壘打、王正棠一壘打串連追回1分，林凱威續對范國宸投出保送，龍隊提前推出陳冠偉登板，雖讓池恩齊「代點」失敗，但戴培峰跑出內野安打、董子恩再以高飛犧牲打建功，悍將以3：3追平戰局。

悍將9局上推出王尉永，李凱威先敲安打，吉力吉撈．鞏冠一棒掃出兩分砲，幫助龍隊再次討回領先，他一人單場雙安就貢獻4分打點，獲選單場MVP。

賽後談到開轟打席，吉力吉撈．鞏冠說面對王尉永設定直球攻擊，第一球就全力揮擊，「後面被追平，覺得有責任，需要讓球隊再把比分討回來，很開心自己可以做到。」但他也進一步提到，有聽說這球打到球迷，擔心球迷狀況，希望可以為他送上簽名球。