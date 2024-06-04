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中職／黃衫18號來了！克迪7局好投威震桃猿 初登板奪勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投克迪一軍初登板。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投克迪一軍初登板。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊洋投克迪首度在一軍「開箱」，展現黃衫18號威力，今天面對樂天桃猿隊先發7局僅被敲5安打、無失分，率領兄弟以5：0完封猿隊。

克迪因春訓期間手肘發炎，錯過開季，直到今天才在一軍首度亮相，投7局共用106球，僅被敲5安打、無失分，自家打線早早就有分數進帳，幫助他在初登板就寫意拿下首勝。

面對猿隊洋投霸威斯，兄弟首局就攻略3分大局，陳俊秀二壘打、陳子豪一壘打各掃回1分，張志豪打向左外野、內野之間的飛球，猿隊游擊手馬傑森向後追球、最終抱頭逃竄，這球在三名守備選手之間落地，紀錄上是一支安打，再帶有1分打點。

兄弟第2局由高宇杰的保送開局，推進二壘後，岳東華補上二壘打追加分數；第8局高宇杰、岳政華安打串連，岳東華的高飛犧牲打再度建功，攻下兄弟此役第5分。

霸威斯最終5局已用109球，被敲5安打、失4分，出現6次四壞球保送，吞下本季第4敗。

岳東華 高宇杰

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