日職／宋家豪連15戰無責失分 投1局奪下中繼成功

日本職業棒球東北樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板投1局無失分、最快球速149公里，近期連15場出賽無責失分，奪下本季第14次中繼成功；樂天延長賽10局以3比1擊敗阪神虎隊。

兩隊前7局打完1比1僵持不下，8局下樂天換上宋家豪登板。

宋家豪8局下被首名打者渡邊諒敲出安打，1人出局後保送木浪聖也後及時回穩，接著讓中野拓夢敲出左外野方向飛球出局、再讓原口文仁敲出三壘方向滾地球出局，沒失分。

宋家豪總計用15球投1局，僅被敲出1支安打，投出1次保送、沒三振，無失分；宋家豪從4月20日起一軍出賽連15場出賽無責失分，僅在5月24日失掉1分非責失分、表現亮眼，賽後防禦率1.31。

兩隊9局打完1比1僵持不下，延長賽10局上樂天佛朗哥（Maikel Franco）安打、犧牲觸擊推進，2人出局後茂木榮五郎三壘打送回超前分，小鄉裕哉補上二壘打，為球隊多添1分保險分，阪神虎10局下沒能拿下分數吞敗。