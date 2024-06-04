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中職／布藍登二遇滿壘不同命 王維中生涯4場8K起跳3場對悍將

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手布藍登。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊先發投手布藍登。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊洋投布藍登今天兩度遇到滿壘危機不同命，第4局力保不失，第5局一壘手范國宸的失誤直接導致掉分，布藍登最終先發4.1局失3分（責失2分）退場，近6場先發首度未能投滿5局。

悍將今天在新莊棒球場過招味全龍隊，布藍登一度連續解決8人次，第4局一出局後保送李凱威，接著因二壘手葉子霆的失誤，導致本能結束該半局的雙殺沒出現，後續出現滿壘危機，布藍登連續解決劉基鴻、拿莫．伊漾力保不失。

布藍登第5局再度遇到滿壘局面，李凱威打向一壘方向，范國宸傳本壘傳偏，讓龍隊先馳得點，吉力吉撈．鞏冠補上安打挹注2分打點，一棒打退布藍登。

龍隊由左投王維中先發，投完6局正好100球，被敲5安打、失1分，第6局王正棠敲出一支幸運的二壘打，高國麟補上安打攻下1分。

王維中此役賞出8次三振，范國宸、高國麟、葉子霆都吞下2K，這是王維中中職生涯第4度單場8K以上，其中3場是面對悍將。

王維中單場8K以上賽事

2022年10月5日 vs.富邦悍將 9K

2021年8月10日 vs.統一獅 8K

2021年9月21日 vs.富邦悍將 8K

2024年6月4日 vs.富邦悍將 8K

味全龍隊先發投手王維中。記者陳正興／攝影
味全龍隊先發投手王維中。記者陳正興／攝影

富邦悍將 王維中

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