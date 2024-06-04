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中職／悍將周佳樂體驗4個月大頭兵生活 心境成長多

中央社／ 新北4日電
富邦悍將隊周佳樂。報系資料照
富邦悍將隊周佳樂。報系資料照

季後體驗4個月的大頭兵生活，富邦悍將外野手周佳樂今天重返一軍舞台，他笑說雖然感覺很漫長，不過卻讓他在心境成長很多，對棒球也有不同體悟。

2022年季中選秀獲得悍將青睞，周佳樂去年獲得不少一軍機會，而且季後行程滿檔，除了代表中職聯隊征戰亞洲冬季棒球聯盟，還投入4個月的軍旅生活，3月下旬退伍後，又隨即加入球隊訓練，起初以身體機能恢復為主，5月才開始實戰比賽，並慢慢步入正軌。

周佳樂透露，明顯感受到自己的臨場反應變慢，因此花了很多時間重新適應比賽感覺，上週得知將上一軍的消息，他形容感覺就像放了一個長假回來，「去年比較知道怎麼定義自己角色，所以今年相對比較快找到適合的調整方式。」

先在嘉義縣中坑營區接受為期1個月的新兵訓練，周佳樂接下來抽籤到國軍桃園總醫院完成剩餘役期，並透露仍會關心球隊狀況，自己也蠻急著想要跟上大家，「感覺過得蠻久的，尤其看著隊上每個人都在成長，我好像只能在原地，沒辦法做什麼。」

雖然休息時間只能在宿舍看書等靜態活動，假日才有機會運動，不過周佳樂表示，心境上收穫很多，並自曝看了瑞典暢銷心靈書「我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課」，「雖然有點深奧，但我覺得寫得很好，只是有些事情還沒參透，感覺需要更多人生歷練。」

特別是醫院的環境都是病人，氣氛相對比較悶，周佳樂分享，在裡面想了很多，被逼迫成長，「棒球是高失敗率的運動，不用因為1、2次失敗就陷在漩渦，加上很久沒有打球，會讓我更渴望接觸棒球。」

中職 富邦悍將 棒球

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