中職／隊史安打榜逼近張泰山 郭天信期許生涯千安百盜「百轟就算了」

味全龍隊隊史安打榜，前世龍所留下的數據，正逐一被現世龍趕上，現任打擊教練張泰山在龍隊時期的425安排名隊史第7，即將被418安的郭天信超越。

至今年球季開打前，龍隊隊史安打榜前8名都是前世龍所留下，郭天信、李凱威本季陸續超越李安熙的388安，下一個追趕目標是張泰山的425安。

聽聞張泰山在龍隊時期「只」留下425安，郭天信反應先是驚訝，他指出張泰山在龍隊的時間不算久，「而且那時一年才100場，差20場就差滿多的。」

龍隊教練團有不少都是前世龍隊成員，郭天信透露，教練們不會說希望他們趕快取代隊史紀錄這類的話，反而是希望他們創造屬於自己的紀錄，「像泰山就都是說自己生涯幾千安。」

郭天信也有野心，「說真的，我沒有看那麼近，我看得比較遠，我希望自己生涯是可以達到1000安、100盜的選手，啊百轟就算了，要清現實。」

郭天信近期連5場有安打，他認為打擊有慢慢找回感覺，但也自認上周在台北大巨蛋其實有幾支是打得不扎實形成安打，「棒球有時就是這樣，打得好也不一定會安打，只是打得好安打機會比較高。」

味全龍隊史安打前9名 一、陳金茂 787 二、黃煚隆 768 三、羅世幸 620 四、孫昭立 611 五、郭建霖 559 六、呂明賜 429 七、張泰山 425 八、郭天信 418 九、李凱威 393 統計至2024/6/3