中職／銳歐說「想要」 葉總許他一個先發的機會

味全龍隊明天推出本季投手出賽王銳歐先發面對富邦悍將隊，意外的調度引起詫異，總教練葉君璋透露，銳歐上周主動表達，希望有個先發的機會，「其實我也有考慮過，既然他主動說很想要，那就這天吧！」

銳歐今年開季以牛棚角色助陣龍隊，扮演重要戰力，目前出賽26場為聯盟之冠，取得3勝10中繼，防禦率1.10、每局被上壘率0.80表現優異，卻在明天先發投手預告中出現他的名字。

「因為，他想紅！」被問到為何明天由銳歐先發，葉總先是開起玩笑。他表示，其實不是突然的調度，銳歐在上周就有表達這樣的想法，「他說他希望可以有一個先發的機會，其實我之前也考慮過，既然他自己主動說想要，我覺得很好，他想要就給他，我說OK，那這場讓你投。」

至於若繳出好投是否將留在先發輪值？葉君璋僅回應，銳歐其實一直都在準備，現在也是時候讓他有這樣的機會。