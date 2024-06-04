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中職／「張育成回來當然最好！」 鋒總談選秀：先報名再說
富邦悍將隊在今年中職選秀握有狀元籤，總教練陳金鋒談選秀布局，還沒有太多可以透露，「要先看報名名單有誰啦！」但也不諱言，中線是球隊需要的位置，「如果張育成回來，當然是最好。」
今年選秀目前以確定報名的旅日雙星吳念庭、張奕最受矚目，張育成將繼續旅美或回歸台灣，球迷高度期待。
被問到選秀布局，陳金鋒強調，要先看報名有誰，有報名，才能評估在位置上有無需求，當然也要看選手能力。
至於隊形上的需求，陳金鋒表示，「我們內野手表現也不是很差，守備上，沒有說差到哪裡去。」但陳金鋒也不諱言，中線是球隊需要的位置，若有張育成、吳念庭，兩人都是內野多數位置都能守，各有各的優點，「如果張育成回來，當然是最好，可以守游擊。」
進一步被追問若有張育成是否絕對是第一順位，陳金鋒笑答：「先報名再說啦～」
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