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玉山盃／陽念希中繼飆150公里 桃園敗部勝雲林

中央社／ 新北4日電
113年玉山盃全國青棒錦標賽桃園市隊4日敗部與雲林縣隊交手，桃園市隊首局就搶下5分奠定勝基，陽念希（圖）4局接手中繼，投2局僅被敲出1支安打，投出1次四壞保送、2次三振，無失分，奪下勝投。（中華民國棒球協會提供）
113年玉山盃全國青棒錦標賽桃園市隊4日敗部與雲林縣隊交手，桃園市隊首局就搶下5分奠定勝基，陽念希（圖）4局接手中繼，投2局僅被敲出1支安打，投出1次四壞保送、2次三振，無失分，奪下勝投。（中華民國棒球協會提供）

玉山盃青棒賽桃園市隊今天與雲林縣隊交手，桃園市隊開賽首局就搶下5分奠定勝基，陽念希中繼投2局無失分、飆速150公里，桃園以8比2搶勝，陽念希奪下勝投。

113年玉山盃青棒賽桃園市隊昨天不敵台南市隊落入敗部，今天敗部與雲林縣隊交手，桃園市隊開賽1局下就有攻勢，靠著觸身球保送、柯敬賢、張趙紘、江庭毅、胡振利接連安打攻勢串聯搶分，單局攻下5分、奠定勝基。

桃園市隊2局下再靠著接連3支安打攻下1分，3局下抓準對方投手控球有狀況，2人出局後靠著四壞保送、觸身球保送、四壞保送、暴投多跑回1分，6局下柯敬賢適時二壘打送回球隊第8分。

桃園市隊先發投手何樺投3局被敲出4支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉2分都非責失分，陽念希4局接手中繼，投2局僅被敲出1支安打，投出1次四壞保送、2次三振，無失分，奪下勝投。

桃園市隊6局過後投手張耀允登板投1.2局、哀宥宇登板投0.1局，都沒再失掉分數，替球隊守住勝利，桃園市隊敗部搶勝，明天將與花蓮縣隊交手。

玉山盃／許丞郡新練變速球成武器 好投率彰化搶勝

玉山盃青棒賽彰化縣今天與台北市隊交手，彰化縣高一投手許丞郡先發6局失1分，展現壓制力，率隊以6比1搶勝、敗部續命；許丞郡新練變速球成武器，欣賞富邦悍將投手曾峻岳。

113年玉山盃青棒賽彰化縣昨天不敵南投縣隊、落入敗部，今天敗部與台北市隊交手，派出高一投手許丞郡先發。許丞郡展現大將之風，總計用102球投6局，僅被敲出4支安打，投出1次三振、5次四死球保送，失掉1分非責失分、奪下勝投。

彰化縣隊3局下靠著保送、觸身球保送、安打、捕逸先攻下3分，4局下再添1分，5局再抓準對方投手控球有狀況，靠著單局1安、3保送再添2分保險分。

彰化縣隊總教練林健傑表示，賽前有特別針對台北市情蒐，今天投手照著情蒐的資料投出教練團想要的內容、有效抓到出局數，加上攻擊串連才能順利搶勝。

林健傑表示，許丞郡雖然才高一，但是是球隊倚賴的主力投手，左投、能力不錯，除了直球外還有滑球、曲球以及新練但投得不錯的變速球，只是穩定度需要再加強。

許丞郡表示，變速球是玉山盃開打前不久才練的，一開始投的不好，最近「好的感覺慢慢跑出來」，增加變速球種可以製造比較多的滾地球。

許丞郡國中就讀台中中山， 也是青少棒名校，他表示國中競爭大，但教練團給機會，也進步很多，後來因為受傷，為了加強身體強度也固定安排重量訓練，假日也會自主加強，習慣一直維持到現在，目前最快球速約135公里，希望有機會可以挑戰150公里。

許丞郡最喜歡中職樂天桃猿隊野手廖健富，欣賞他的打擊很好，投手則欣賞同為中山國中畢業的悍將火球男曾峻岳。

玉山盃

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