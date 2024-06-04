中職／想與中信兄弟楊祥禾再當隊友 文大外野鄭昭誠甩低潮拚選秀

中職新人選秀會將於本月底正式登場，其中今年曾於大專棒球聯賽打出三分全壘打的文化大學外野手鄭昭誠表示，目前已獲得中職球團推薦，提前拿到中職選秀會門票，但仍積極調整中，希望能再次跟中信兄弟楊祥禾當隊友，同時期望能獲得提名藉此一圓職棒夢。

目前大二的鄭昭誠，高中畢業於高雄三民，升上大學後，立即成為了球隊的中心打者，屢次在關鍵時刻建功，不料在去年受傷勢影響，導致挑戰職棒的目標推辭，對此他透露，因傷關係導致訓練量下降不少，盡管心態上略有慌亂，不過最後與物理治療師溝通後，以及當時想挑戰職棒的心，讓他更加堅定：「當下會害怕訓練量與比賽表現不好，後面選擇專注在訓練的品質，加上一些輔助訓練，讓我能投入在每個動作把細節做得更精，這也使我在今年球場的表現更上一層。」

今年大專棒球聯賽上於複賽夯出三分砲後，讓鄭昭誠挑戰職棒的心更加篤定，他表明這是從小到大的夢想，雖受傷勢影響無緣在去年圓夢，不過他因禍得福被借將到全越運動成棒隊參加未來之星邀請賽，提前感受職棒的強度：「到全越後跟著學長們一起訓練，發現了很多以前沒注意過的細節，我也發現他們在訓練上是很有目標的去做，而且每個動作都很到位效果非常好，在比賽上，意識到我與職棒球員們的差距，算是一個震撼教育，使我今年在各個地方都做全面的提升。」

鄭昭誠本季表現依舊亮眼，他把這些問題歸咎在重訓上的提升，指出目前正努力透過訓練，把自己改造成長打型選手期望能在職棒場上大放一彩，此外，他也相當懷念與近期人氣頗高的中信兄弟游擊新星楊祥禾當隊友的時光，希望兩人能再有機會一起並肩作戰：「一支長打就能改變球隊士氣，帶起觀眾氣氛，所以我正朝著那個的方向做調整，我也很想念跟祥禾一起比賽的時光，因為他的守備會讓隊友們很有安定感，我們在場上也會互相提醒、討論該怎麼面對場上的投手，讓我在打擊區對決時，更清楚自己該如何進攻。」