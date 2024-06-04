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中職／葉總評估外野較缺即戰力 一輪末收陳聖平？「難講」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋。報系資料照

中華職棒選秀將在6月28日登場，味全龍隊去年奪冠，今年順位墊底，總教練葉君璋談選秀布局，坦言目前在外野的即戰力比較薄弱；他也透露，確實有聽聞陳聖平有意投入選秀，是否可能落入龍隊手中？葉總眼神一亮，「很難講」。

葉君璋表示，目前球隊還沒開選秀會議，有誰報名也還不知道，球隊在6月11日有舉辦測試會，「之後再開會，應該會有比較明確的輪廓。」葉總指出，目前球隊看起來，即戰力的部分在外野比較薄弱一點，其他位置是還好，會傾向身體條件比較好的選手。

目前效力響尾蛇隊小聯盟體系的陳聖平，近期盛傳有意返台投入選秀，葉君璋也坦言有聽說：「實力算不錯。」

儘管外界認為陳聖平若投入選秀掉到一輪末的機率不高，但葉君璋說：「他是即戰力，但每隊考量會不一樣，有些球隊可能不需要這樣的選手，很難講會不會落到我們手中。」被說是講到有機會選到陳聖平眼睛一亮，葉總笑答：「還是要開會討論啦！」

葉君璋 選秀 陳聖平

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