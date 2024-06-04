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日職／孫易磊二軍登板首度失分 中繼2局掉3分無關勝敗

中央社／ 台北4日電
孫易磊。擷圖自X
孫易磊。擷圖自X

旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍中繼登板，投2局失3分，最快球速151公里、無關勝敗，也是本季首度失分，火腿隊終場以2比6不敵羅德隊。

火腿隊台灣投手孫易磊今天賽前本季在二軍登板，總計5場出賽投7局沒有失分，投出6次三振、有1勝，防禦率維持0。

火腿隊二軍今天與千葉羅德海洋隊二軍交手，兩隊4局打完火腿隊0比1落後，孫易磊5局上接手中繼，1人出局後被田村龍弘敲出安打、接著被松石信八敲出二壘打，三振抓到第2個出局數後，再被池田來翔敲安失掉2分，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局。

孫易磊6局上續投再遇到狀況，接連被上田希由翔、山口航輝敲出安打，1人出局後再被山本大斗敲安失掉1分，適時回穩依序讓打者敲出左外野方向飛球、游擊方向滾地球出局，沒有擴大失分危機，球隊0比4落後時退場。

孫易磊今天總計用40球投2局，被敲出6支安打，投出1次三振，失掉3分都是責失分，最快球速151公里，賽後防禦率3.00；羅德隊7局上再添2分，火腿隊攻勢受制，比賽後半段僅在8局下追回2分，追分不及吞敗，孫易磊無關勝敗。

孫易磊 日本火腿鬥士 羅德海洋

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