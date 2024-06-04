玉山盃／台東縣淘汰 外野手馬承恩、陽黃柏憲拚選秀

玉山盃青棒賽上屆亞軍台東縣今天敗部以0比5不敵高雄市隊被淘汰。台東縣隊2外野手挑戰選秀，馬承恩曾從林盛恩手中開轟，是具長打實力好手，陽黃柏憲攻擊全面就看各球隊評估。

台東縣隊上屆玉山盃奪下亞軍，今年玉山盃首戰就不敵彰化縣隊落入敗部，今天敗部與高雄市隊交手，團隊敲出6支安打，但攻勢無法串連，留下9個殘壘，沒能拿下分數吞敗被淘汰。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，今天前5局、局局有攻勢但沒有把握住，得點圈機會都是不太有效的攻擊、打擊被鎖死，但比賽就是這樣，辛苦準備了整個學期，表現有好有壞，沒有把握住機會，氣勢就會換到對手去。

陳峰岳表示，這也是讓球員成長的過程，不管之後球員是否能入選青棒培訓隊，或者要投入中職選秀，希望大家可以繼續努力。

台東縣陽黃柏憲、馬承恩、劉曜豪、投手王宇翔有意投入中職選秀，馬承恩此次賽會打擊狀況並沒有很理想，今天單場1安1次四壞保送。

馬承恩高二時曾從火球男林盛恩手中開轟，是首名從林盛恩手中開轟的高中球員，打擊有力量、具長打實力，腳程快、運動能力好，陳峰岳表示，馬承恩守備上的判斷、接傳球都不錯，外野每個位置幾乎都可以守，就看各球隊的評估。

陳峰岳評論，另外一名外野手陽黃柏憲是攻擊比較全面的打者，可以助攻，攻擊球落點廣、球棒控制能力佳，功能性好，外野守備位置是角落，但只要經過訓練能力提升，或許也可以勝任中外野守備位置。