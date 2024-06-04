玉山盃／陳韋帆上壘率百分百 高雄擊退上屆亞軍台東

玉山盃青棒賽高雄市今天與台東縣交手，高雄市隊打線升溫，高一陳韋帆上壘率百分百，單場敲2安，率隊以5比0搶勝、保住晉級生機。陳韋帆運動神經好，有青少棒國手資歷磨練抗壓性佳。

113年玉山盃青棒賽高雄市隊今天敗部與上屆亞軍台東縣隊交手，高雄市隊1局下陳韋帆率先敲出安打，靠著失誤、滾地球、陳柏儒安打先馳得點，5局下陳韋帆率先敲出二壘打，再靠著犧牲觸擊、潘信安補上安打送回第2分。

高雄市隊6局下攻勢再起，抓準台東縣隊投手控球有狀況，靠著單局4次四死球保送、1支安打、暴投、高飛犧牲打，單局攻下3分、奠定勝基，順利搶下比賽勝利。

高雄市隊先發投手陳勇志投3局無失分、無關勝敗，鄭品紳中繼投1.2局投出1次三振、1次觸身球保送，無失分，球隊搶勝、鄭品紳是勝投。

高雄市隊總教練洪榮宏表示，前面比賽打擊有點熄火、攻勢無法串連，今天稍微調整棒次，讓陳韋帆打開路先鋒第1棒效果不錯，陳韋帆上壘率高、有腳程，外野守備中規中矩，運動神經好、臂力也不錯，青少棒有國手資歷，抗壓能力也不錯。

陳韋帆今天單場4打席上壘率百分百，敲出2支安打，有2次四死球保送，他表示，前2場比賽分別打9棒和2棒，但之前在鋁棒組時多打開路先鋒第1棒，今天上場教練團有提醒，喜歡的就打、不用想太多，自評優勢是腳程。

陳韋帆是去年亞洲青少棒賽國手，他表示，大賽磨練有幫助，但遇到關鍵場面還是會有點壓力；陳韋帆希望高中階段穩定性可以再更進步，偶像則是中職味全龍隊打者林智勝。