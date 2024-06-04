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中職／潘威倫、陳韻文 挑戰「150」里程碑

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
潘威倫。圖／統一獅隊提供
潘威倫。圖／統一獅隊提供

統一獅隊挑戰隊史第十七座季冠軍，本周有機會先迎接兩項中職史上前所未見的生涯「一五○」里程碑，潘威倫生涯一四九勝，陳韻文生涯一四九次救援成功，距離大紀錄都差最後一步。

上半季賽程進入最後三分之一，獅隊亮燈季冠軍魔術數字十四，領先第二名樂天桃猿隊六點五場勝差，爭冠本錢雄厚；過往例行休兵的周一將在下周碰到端午連假，聯盟安排賽程，六隊將從今天起一起展開七天六戰的地獄賽程，對投手戰力將是考驗。

陳韻文。圖／聯合報系資料照片
陳韻文。圖／聯合報系資料照片

獅隊本周回到主場台南球場作戰，與台鋼雄鷹隊、龍猿隊對決，銜接到下周一面對猿隊。針對七天六戰輪值，規畫若未因雨延賽，將由潘威倫升上一軍先發，再次向生涯第一五○勝叩關；陳韻文上周六也已累積一四九次救援成功。

中職規章明定十三項將由聯盟授予紀念獎牌、舉辦表揚儀式的球員紀錄，一五○勝、一五○次救援成功都包括在內；中信兄弟周思齊同樣已到最後一哩路的百盗，悍將隊王勝偉生涯一四九六場出賽，本周也有望達到一五○○場出賽，成為史上第七人。

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