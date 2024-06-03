中職／兄弟洋投克迪4日一軍初登板 挑戰樂天桃猿

中職明天將在三地同時開打，其中因為手肘發炎沒有趕上開季的中信兄弟洋投克迪，將迎來本季一軍初登板，預計與樂天桃猿洋投霸威斯正面交鋒。

現年28歲的兄弟左投克迪（Kirkland McCarty），去年在韓職（KBO）SSG登陸者繳出9勝5敗、防禦率3.39成績，不過未獲得續約，本季則轉戰中職披上兄弟戰袍，沒想到卻因手肘發炎沒能趕上開季。

歷經一段時間休養後，克迪在5月已經開始於二軍出賽，總計4場先發、投了19局，僅被擊出9支安打，而且還飆出17次三振，防禦率是不俗的0.95，隨著兄弟另名洋投德保拉（José De Paula）已在上週下放二軍，也讓克迪獲得一軍首次登板機會，明天將在客場先發面對桃猿。

而桃猿推派洋投霸威斯（Manny Banuelos）先發上陣，本季他出賽7場，繳出3勝3敗、防禦率4.95成績。

至於已經點亮上半季封王魔術數字M14的統一獅，近期取得2連勝後，明天在主場台南棒球場面對新成軍的台鋼雄鷹，並派出王牌洋投勝騎士（MarioSanchez）掛帥先發，對戰25歲左投陳柏清，持續朝著目標上半季冠軍前進。

另外，苦吞2連敗的富邦悍將，明天是在主場新莊棒球場迎戰味全龍，並派出洋投布藍登（BrandonBrennan）捍衛主場，而龍隊是由「龍王」王維中扛起先發重任。