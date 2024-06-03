女棒／大甲媽祖盃女子棒球賽8日開打 力拚世界盃參賽權

大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽將於8日在屏東開打，大甲鎮瀾宮今年起冠名贊助賽事，冠軍隊伍將取得組訓權，代表參加7月在加拿大舉行的世界盃女子棒球賽決賽。

全國女子棒球賽首屆於2004年舉辦，至今邁入第21屆，此項賽事為台灣唯一的女子棒球國手選拔賽，每年都會選出代表參加亞洲盃或是世界盃女子棒球賽。

今年共8支球隊參賽，冠軍隊取得組訓權，由選訓小組選出最佳代表隊陣容，參加7月28日起在加拿大雷灣舉辦的第9屆世界盃女子棒球賽決賽。

大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽將於8日至14日在屏東縣立棒球場舉行，大甲鎮瀾宮為力挺女棒，從今年起贊助全國女子棒球賽，今天開賽記者會特別選在廟埕廣場舉行別具意義。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，棒球比賽很不容易，希望比賽能夠圓滿成功，上次台灣在世界盃拿下第2名，盼這次在媽祖加持下能再創佳績。

中華民國棒球協會秘書長林宗成感謝大甲鎮瀾宮用實際行動支持台灣女子棒球，讓比賽能更順利舉行，也希望經過媽祖保佑，讓代表隊打出好成績，並承諾若順利取得前3名，會再回來鎮瀾宮謝謝媽祖及董事長的支持。

台灣女子棒球目前在世界棒壘球總會（WBSC）排名世界第2、僅次於日本，7月底所參加的世界盃將爭取更多積分。