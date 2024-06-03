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12強／中華隊擬定80人大名單 「純」業餘選手人數0

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
世界12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒。圖／中華職棒提供
世界12強棒球賽中華隊總教練曾豪駒。圖／中華職棒提供

中華職棒、中華棒球協會選訓委員今天召開世界12強棒球賽選訓會議，訓論中華隊80人大名單，納入16名旅外選手、2名業餘選手，據悉就是將投入今年選秀的吳念庭、張奕；此外，今年中職明星賽以12強中華隊對戰明星賽的形式登場，中華隊30人名單也擬定，將在12日記者會正式公布。

80人名單不公布，選訓小組召集人、中職秘書長楊清瓏透露，包括68名國內選手、12名旅外選手，而國內選手的部分為66位中職、2位業餘，吳念庭、張奕目前身分認定為業餘選手；守備位置則包括投手37人、捕手8人、內野手22人、外野手13人。

中華隊總教練曾豪駒表示，從開季到目前為止都有在觀察每位選手狀況，列出大名單主要是希望能有多點時間去觀察，期盼最終能設定出最好的中華隊陣容。

曾總表示，國內外好手眾多，每位選手都有其優點和特色，確實較難選擇，接下來將透過長時間觀察，不管是選手狀態或是成績表現，都將列入最後參考依據，希望挑出最好的選手加入陣容。

楊清瓏指出，接下來會安排曾總、情蒐統籌教練陳瑞昌、國際組成員將一同前往國外視察，情蒐小組會把旅外選手的狀況跟相關數據提交給曾總參考，而訪視對象還會再討論，目前暫定於明星賽後7月底出發國外進行選手視察。

根據世界棒壘球總會規定，12強賽參賽球隊將在9月中提出45人名單、10月提交28人正選名單，中華隊目前規畫在10月28、29日報到，集訓於台北大巨蛋進行，也將安排熱身賽。

中華隊在本屆賽程位列預賽B組，將在台北大巨蛋迎敵，全數都是晚場賽程，13日首戰南韓、14日對壘多明尼加，休兵一天後，16日開始依序對上日本、澳洲、古巴。

中職 中華隊 明星賽

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