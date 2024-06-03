中職／大紀錄周來臨？潘威倫、陳韻文「150」都差一步

統一獅隊走在前往隊史第17座季冠軍的道路上，本周有機會先迎接兩項中職史上前所未見的生涯「150」里程碑，潘威倫生涯149勝，陳韻文生涯149次救援成功，距離大紀錄都差最後一步。

潘威倫今年將是選手生涯最後一季，本季至今在一軍出賽4場，4月20日面對富邦悍將隊中繼2.2局奪勝，前一場出賽則是本季首度在一軍先發，5月24日面對中信兄弟隊先發3.2局失7分（責失2分）吞敗。

獅隊迎接7天6戰賽程，若比賽沒有因雨延賽，將安排潘威倫一軍出賽，再次向150勝叩關。

守護神陳韻文前天面對悍將在9局下把關1分領先，搞到滿壘局面才收下勝利，讓總教練林岳平賽後第一句話就是「心驚膽跳」，這一役也讓陳韻文生涯達到149次救援成功，即將跨向150救援里程碑。

陳韻文在去年4月4日追平自家教頭林岳平保持的生涯129次救援成功後，站上史上第一的高度，自此開始堆疊屬於自己的障礙，短時間內沒人可以看到他的車尾燈，現役選手中以陳禹勳（121）、陳鴻文（105）最接近他的數字。

聯盟規章明定13項將由聯盟授予紀念獎牌、舉辦表揚儀式的球員紀錄，150勝、150次救援成功都包括在內；周思齊同樣已到M1階段的百盗也在其中，除此之外，富邦悍將隊王勝偉生涯1496場出賽，也有望在本周達到1500場出賽，成為中職史上第7人。