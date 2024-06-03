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中職／李多慧回韓國露營配台灣噶瑪蘭威士忌 網：真的很治癒
味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧來台後活動不斷，她日前抽空回韓國，久違地展開個人露營，也宣告下次要在台灣露營。
李多慧去年1月曾在零下14度的山區露營，這次5月多露營，天氣比當時舒適許多。她這次裝備相當齊全，不只用輕便咖啡機煮咖啡，還完成鍋巴清燉雞和石板烤肉等料理，她也將粉絲送的噶瑪蘭威士忌，帶過去一起享用。
李多慧在影片中看起來相當悠閒自在，許多網友直言有跟她一起露營的感覺，也紛紛稱讚，「超愛看多慧露營，自由自在的感覺」、「真的很治癒，非常放鬆」、「有漂亮的風景又有多慧真的太讚了」、「看多慧的vlog就像看電影」、「每次看多慧的影片都好開心」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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