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中職／6隊迎7天6戰考驗 牛棚修成鐵布衫或燒成灰？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
獅隊靠裴瑞茲撐起牛棚，本季至今已投31.1局，目前排本季第二位。中央社
獅隊靠裴瑞茲撐起牛棚，本季至今已投31.1局，目前排本季第二位。中央社

中華職棒上半季賽程進入最後3分之1，亮燈季冠軍魔術數字M14的統一獅隊持續獨走的腳步，本周6隊一起展開7天6戰的考驗，投手戰力成為各隊考驗。

獅隊上周5戰、僅3場完賽，取得2勝1敗，儘管5月10日後的15場比賽吞下7勝8敗，與排名第二的樂天桃猿隊仍有6.5場勝差，爭冠本錢雄厚。獅隊本周回到主場台南球場作戰，先與台鋼雄鷹隊進行2連戰，再與味全龍猿隊進行3連戰，銜接到下周一面對猿隊。

下周一適逢端午連假，各隊安排賽事，6隊都將面臨7天6戰的地獄賽程，先發投手吃局數能力，牽動牛棚面對連戰的考驗。本季牛棚防禦率排名前3的球隊都有後援洋投撐場，以富邦悍將隊2.73最佳，接著是龍隊3.19、獅隊3.62，另外3隊都破4。

獅隊靠裴瑞茲撐起牛棚，本季至今已投31.1局，在後援投手中只少於龍隊銳歐（32.2局），兩人領先局數排名第3的悍將王尉永23局一大段距離，跨局投球已是標配，成為牛棚的及時雨。

銳歐的26場登板，同時也是投手出賽王，各種局面都看得到鋭歐，在龍隊本季僅11場先發投手投滿6局的情況下，更顯鋭歐的重要性；悍將富藍戈23場登板並列第2，21.1局投球則排第6，僅1場超過1局的投球。

聯盟第一強悍的悍將鐵牛棚在近期面臨極大考驗，曾峻岳因肩膀不適，24日之後就沒有出賽，昨天生涯首度出現在二軍異動名單中，最快要到12日才能回歸，後防少了一道重要防線。

各隊牛棚數據

富邦悍將 138.2局、防禦率2.73

味全龍 163.2局、防禦率3.19

統一獅 146.2局、防禦率3.62

樂天桃猿 122局、防禦率4.43

台鋼雄鷹 133.1局、防禦率4.59

中信兄弟 137.2局、防禦率5.23

台鋼雄鷹 樂天桃猿 牛棚

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