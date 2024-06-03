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中職／桃猿宋嘉翔亂入啦啦隊一粒直播 網驚：姊夫沒穿褲子？

聯合新聞網／ 綜合報導
台鋼啦啦隊一粒與姊姊一起開直播，桃猿二軍宋嘉翔突然亂入。中央社、Threads
台鋼啦啦隊一粒與姊姊一起開直播，桃猿二軍宋嘉翔突然亂入。中央社、Threads

台鋼雄鷹隊昨天在主場迎戰樂天桃猿隊，比賽打到3局上結束，因雨勢太大被迫中斷，形成保留比賽，啦啦隊員均提早下班回家，而雄鷹啦啦隊人氣啦啦隊成員一粒，利用這個難得多出的時間在家和姊姊一起與粉絲互動，首度在個人社群IG帳號開直播，聊天聊地之間，沒想到一粒姊姊的男友桃猿捕手宋嘉翔竟突然意外入鏡，讓網友大吃一驚，有網友在Threads PO出當時畫面懷疑他沒穿褲子，「宋先生褲子穿好，要洗澡不揪喔！」但一粒姐出面緩頰，說他有穿。

宋嘉翔是桃猿極力栽培的年輕捕手，不過開季至今仍未獲得一軍出賽機會，他今年在二軍出賽25場，78打數20安打，打擊率0.308。日前他認愛一粒的親姊姊，引發許多網友關注，兩人經常曬恩愛，外界也以「姊夫」來稱呼宋嘉翔，而其實一粒與姊姊是雙胞胎，兩人均比宋嘉翔大6歲。

昨天一粒在家開直播，沒想到宋嘉翔突然現身，有觀眾質疑宋嘉翔沒穿褲子，一粒姊馬上解釋，「他有穿褲子啦！是在找褲子。」隨後宋嘉翔也向觀眾們打招呼。

由 @isabellathatgirll 發佈
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一粒 啦啦隊 宋嘉翔

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