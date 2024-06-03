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玉山盃／秦琮恩後援穩守 率台南延長賽擊敗桃園

中央社／ 台北3日電
U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊3日與穀保家商交手，善化聯隊先發投手開賽有狀況，換上秦琮恩（圖）接替中繼登板化解危機，投2.2局無失分、表現亮眼。中央社
U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊3日與穀保家商交手，善化聯隊先發投手開賽有狀況，換上秦琮恩（圖）接替中繼登板化解危機，投2.2局無失分、表現亮眼。中央社

玉山盃青棒賽台南市今天與桃園市鏖戰至延長賽，台南市8局上先搶下1分，8局下秦琮恩穩守不失分率隊以1比0搶勝；台南市總教練邱書煌認為球隊默契好、笑說穿上獅隊同款復古球衣有加持。

113年玉山盃青棒賽台南市隊勝部與桃園市隊強碰，台南市隊先發投手沈品辰用75球投5局，僅被敲出4支安打，投出1次保送、無失分，好投壓制。

秦琮恩6局後援登板也展現壓制力，一登板連抓5個出局數，7局下2人出局後被敲出二壘打，但及時回穩、沒有多掉分數。

兩隊7局打完0比0僵持不下，8局上台南市隊發動短打戰術搶下關鍵1分，8局下秦琮恩穩守不掉分、替球隊守住勝利；秦琮恩後援投3局無失分、奪下勝投。

台南市隊總教練邱書煌表示，今天投手群展現壓制力，主要是賽前就有特別針對桃園打者打擊習性研究，今天壘上有人是教練團配球。

邱書煌表示，過去秦琮恩沒有投過這麼高張力的局面，今天延長賽有點緊張，上場鼓勵球員享受比賽、照著捕手要的位置投。秦琮恩的直球品質好轉速測到過2600轉、有職棒水準，滑球也很刁鑽，桃園打者打不好，秦琮恩表現很好。

至於8局上短打戰術連發搶分，邱書煌表示，平鎮後援投手也是王牌，加上守備好，想要打穿守備防區不容易，所以採取戰術搶分。

台南市隊此次參賽穿上中職統一7-ELEVEn獅隊同款的綠色復古球衣，邱書煌笑說有加持，也提到此批球員透過新北U18、U18東岸聯盟培養默契，教練團也相信球員，讓球員盡情表現、輸球教練來扛。

玉山盃青棒谷懿書延長賽穩守 率南投擊退彰化

玉山盃青棒賽南投縣今天一路落後7局下靠著失誤扳平比數，延長賽8局上投手谷懿書穩守不失分、8局下曾冠倫再見安，率隊以2比1擊敗彰化縣；南投縣教練陳韋誠稱讚谷懿書表現超乎預期。

113年玉山盃青棒賽南投縣隊今天與彰化縣隊交手，南投縣隊前6局打完0比1落後，7局下靠著保送、犧牲觸擊、安打、失誤跑回追平分。

兩隊7局打完1比1僵持不下，延長賽突破僵局制8局上，南投縣隊後援投手谷懿書穩守沒有掉分，8局下南投縣隊靠著犧牲觸擊、故意四壞保送、曾冠倫再見安打搶下勝利。

南投縣隊教練陳韋誠表示，今天比賽前半段打得比較悶，有一直提醒球員專注場上、把該做的東西做好，今天先發投手4局沒有投完就換下來，主要是觀察到體力有點下滑，投球動作變形，所以提前換上後援投手谷懿書。

陳韋誠表示，谷懿書算是球隊第2號投手，穩定性好，除了直球外還有曲球、指叉球，指叉球今天狀況不錯，能有效製造打者揮空。

谷懿書今天後援投4.2局被敲出3支安打，投出4次四死球保送、5次三振，無失分奪下勝投；谷懿書透露過去很少投這麼緊張的場面，比賽前半段雖然落後，但一直很有信心可以搶下勝利，大家準備了很久，比賽還沒結束都不能放棄、要拚到最後。

今年高二的谷懿書國小就有練投手，但後來因為手不舒服休息了一段時間、改擔任外野手，目前還是投打都有練，但他對打擊更有信心；因為超齡，此次是谷懿書最後一次打玉山盃，希望不留遺憾全力拚。

中職 玉山盃 統一7-ELEVEn獅

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