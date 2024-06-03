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中職／兄弟雙盜壘林吳晉瑋本壘前煞車！平野惠一臉色凝重

聯合新聞網／ 綜合報導
林吳晉瑋本壘前「煞車」。 截圖自影片畫面
林吳晉瑋本壘前「煞車」。 截圖自影片畫面

中信兄弟味全龍隊昨天在大巨蛋交手，兄弟5上發動雙盜壘戰術，沒想到三壘跑者林吳晉瑋在本壘前「煞車」，被夾殺出局，令人感到匪夷所思。

5上雙方戰成1：1平手，林吳晉瑋選到保送上壘，岳政華用觸擊造成對手失誤，形成無人出局一、三壘有跑者局面。江坤宇上場打擊時，兄弟發動雙盜壘戰術，二壘手接球後沒理會岳政華，而是傳本壘試圖抓林吳晉瑋。

沒想到快到本壘的林吳晉瑋竟在本壘前急停，被夾殺出局，兄弟總教練平野惠一當下神情看起來很不滿，球評曹竣崵也表示，「基本上我們在教學的時候，夾殺是百分之99.9會出局，這個時候直接滑回來就好。」

林吳晉瑋出局後形成1出局二壘有人，江坤宇選到保送，但下一棒許基宏內野高飛球出局，接著陳俊秀被三振，結束這半局攻勢。味全隨後在下半局進帳2分，成為比賽轉捩點，終場以6：2贏球。

中信兄弟 味全龍 大巨蛋 平野惠一

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