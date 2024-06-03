棒球／悍將日本祭杉谷拳士開球 FG三本柱與FA夢幻連動狐狸舞

富邦悍將隊日式祭典主題日強勢回歸，「わくわく日本祭」將在6月15、16日在新莊棒球場登場，今年日本祭再升級，悍將首度與太平洋聯盟及北海道日本火腿鬥士攜手合作，北海道日本火腿鬥士「人氣OB球星」杉谷拳士、「F VILLAGE大使」滝谷美夢及日本火腿鬥士啦啦隊「FIGHTERS GIRL」都將來到新莊棒球場。

在台灣擁有高人氣的北海道日本火腿鬥士，首度與中華職棒球隊聯名，和日本職棒太平洋聯盟共同帶來原汁原味的日職棒球體驗。 2024賽季太平洋聯盟精選賽事直播，由DAZN旗下電視頻道播出，這次太平洋聯盟特邀日本火腿人氣OB球星杉谷拳士代表來台，15日來到新莊棒球場開球，效力火腿隊期間以超級工具人站穩球隊要角，還曾創下同場比賽左右開弓而敲擊出全壘打的珍貴紀錄，場邊的杉谷各種搞怪更是隊友和球迷們的開心果，雖然不是杉谷拳士第一次來到台灣，卻是首度來到中華職棒比賽。

富邦悍將隊日式祭典主題日強勢回歸，「わくわく日本祭」將在6月15、16日在新莊棒球場登場。圖／富邦悍將隊提供

棒球場邊最美麗嬌點怎麼可以少了啦啦隊女孩，以狐狸舞在全球爆紅的「FIGHTERS GIRL」，隊長西崎光帶領塩澤美咲、竹市琴美、新井田愛理共4位人氣女孩來到台灣，4人的首次海外應援就將獻給富邦悍將，主題日兩天將和台灣最頂啦啦隊Fubon Angels帶來夢幻共演，一起體驗新莊大舞廳的環形舞台，日式應援與台式應援蹦出新滋味，還有原汁原味的狐狸舞。

16日賽前更將由前FIGHTERS GIRL成員、現任「F VILLAGE大使」滝谷美夢為悍將開球，出生北海道札榥市的滝谷美夢曾經是FIGHTERS GIRL的人氣成員，大眼睛和迷人笑容的她深深擄獲球迷的心，更因為可愛的狐狸舞圈粉無數，今年滝谷美夢轉任F VILLAGE大使，持續帶給來到火腿主場的球迷們更多能量與活力，這次也將來到台灣與粉絲們相見。

富邦悍將隊日式祭典主題日強勢回歸，「わくわく日本祭」將在6月15、16日在新莊棒球場登場。圖／富邦悍將隊提供

15日賽前杉谷拳士舉辦簽名見面會，只要當天至G-STORE商品旗艦店消費最終消費金額達3000元即可獲得簽名會參加券一張，限量35名發完為止；16日賽前則由「F VILLAGE大使」滝谷美夢領銜，與「FIGHTERS GIRL」成員共同出席拍照會，當日至G-STORE商品旗艦店最終消費金額2000元即可獲得拍照會參加券一張，限量80名發完為止，更多活動詳情請上富邦悍將官方粉絲團查詢。