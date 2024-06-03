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中職／美日球探齊關注 徐若熙97球新高
處於低潮的衛冕軍味全龍隊現出曙光，藉由賽前教練團更動，加上徐若熙昨天在大巨蛋先發主投發揮，飆出九十七球單場生涯新高球數，吃下五點二局八Ｋ失一分，終場以六比二擊敗@@@中信兄弟@@@隊，中止三連敗，葉君璋總教練賽後表示看得出他的壓力與緊張，承諾未來會讓他挑戰更多球數。
昨天徐若熙出賽，在本壘後方超過十支美、日職棒球探關注下，過程中出現四支安打、四次四壞保送，除了球隊戰績壓力、比分接近，此外自四月十三日起就未能奪勝，總算今天雨過天青。
徐若熙說，「比賽都會緊張，可能比較久沒有實戰，知道球探有來，自己是覺得沒有影響。」雖中職官方球速根據大巨蛋計分板顯示，徐若熙此戰最快一五○公里，但球探在首局曾測到一五四公里，徐若熙也認為大巨蛋球速有慢一點。
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