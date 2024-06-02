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華南少棒賽／北市擊敗台東縣奪冠 獲亞少棒台灣組訓權

中央社／ 台北2日電
台北市隊奪冠。擷圖自華南金控盃少棒賽臉書
台北市隊奪冠。擷圖自華南金控盃少棒賽臉書

華南金控盃全國少棒賽冠軍戰，今天由台北市隊與台東縣隊交手，台北市隊周震泉完投6局失2分，詹詠捷再見安率隊以3比2奪冠，取得亞洲少棒賽組訓權，賽後也選出20人培訓名單。

113年華南金控盃全國少棒賽冠軍戰今天在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉行，比賽因雨勢數度中斷，今天兩隊1局各得2分，2到5局都沒有得分，台北市隊6局下靠著接連四壞保送、盜壘、詹詠捷再見安打率隊奪冠。

台北市隊投手周震泉先發用87球投6局，被敲出5支安打包括1發全壘打，投出8次三振，失掉2分責失分、奪下勝投，獲選賽會MVP。

台北市取得2024年第11屆BFA亞洲少棒錦標賽台灣隊組訓權，亞洲少棒賽將於11月22日至28日在日本舉行。

賽後中華民國棒球協會也召開選訓會議，選出亞少棒20人培訓名單，總教練為章子健、教練團林閔建、吳亮頡，投手7名為黃劼恩、楊柏勛、林捷睿、蘇宇翔、郭泓毅、松以勒、黃敬凱。

捕手3人為林晉擇、林永祥、劉彥旭；內野手6名為葉承翰、江陳廷浩、簡舶丞、田允祈、陽念先、朱紳昊；外野手4名為周震泉、黃力垣、杜凱恩、林暐諺。

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