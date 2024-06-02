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中職／張建銘三字訣提點 劉俊緯大巨蛋炸出首轟想不到
味全龍隊今晚在台北大巨蛋以6：2擊敗中信兄弟隊，終結3連敗，新秀劉俊緯也敲出生涯第一發全壘打，從沒想過能在大巨蛋留下紀念球，他感謝打擊教練張建銘「快狠準」的提醒。
兄弟靠著曾頌恩在8局上的一發陽春砲，追近到2：4，但8局下劉俊緯就從呂彥青手中敲出兩分砲，取得保險分，劉俊緯成為史上第一位在台北大巨蛋敲出生涯首轟的球員，19歲又259天之齡也是目前在大巨蛋開轟最年輕球員。
左外野的兄弟球迷猶豫一下，還是把球丟回場內，讓劉俊緯順利回收首轟球，他說：「當下沒看到，但隊友有告訴我。」
敲出去的當下，劉俊緯覺得或許有機會過牆，但也沒有把握，因為大巨蛋不容易誕生全壘打，「之前也滿多人敲出去，我感覺有機會，結果被接殺，很多有力量的打者也是剛好過牆而已，不好打。」
前面3場出賽、9打數沒敲安，劉俊緯表示，今天告訴自己果斷一點，想太多反而反應會變慢，首打席被三振後，「火哥跟我說『不要猶豫，快、狠、準』，結果收到效果，後來就打出去了。」
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