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中職／好投被葉總看出緊張 徐若熙：習慣球探來看

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍投手徐若熙。記者陳正興／攝影
味全龍投手徐若熙。記者陳正興／攝影

味全龍徐若熙今天投出97球的生涯新高，面對中信兄弟隊先發5.2局8K失1分，幫助球隊以6：2擊敗中信兄弟隊，總教練葉君璋看出他有些緊張，除了球隊戰績壓力、比分接近，葉總露出微笑說：「可能今天人比較多吧。」

今天台北大巨蛋本壘後方約10隊美、日職棒球探在關注徐若熙的成績，也測到他在首局最快投出154公里球速，徐若熙說：「比賽都會緊張，可能比較久沒有實戰，知道球探有來，但之前也遇過，自己是覺得沒有影響。」

下二軍休息後回歸的第1場，徐若熙就投破過去從未超越的90球數字，葉總表示，主要是之前休息天數比較少，在球數上有控管，今天之後應該會讓徐若熙正常去投，甚至挑戰100球，「只要他投得不掙扎。」

徐若熙也認為今天狀況不錯，「控球比上一場好，可能疲勞下降，接下來應該可以正常輪值。」今天計分板測速最高在150公里左右，徐若熙指出，「大巨蛋應該是有慢一點。」

徐若熙今天以變速球為主，前3局也幾乎靠這顆球拿下三振，總計投出8次三振，但也有4次四壞保送，徐若熙認為有些球有好球空間，可能自己有點在意，太想把球控進去。

今天以好投幫助球隊中止3連敗，徐若熙笑說：「贏球治百病，贏球大家都開心。」

中信兄弟 味全龍 徐若熙

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