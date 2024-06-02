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中職／林孝程隨便中帶點謹慎 3安終結龍隊3連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍林孝程單場三安打，助球隊奪勝，獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
味全龍林孝程單場三安打，助球隊奪勝，獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影

味全龍隊今天賽前教練團更動，新任首席教練的高須洋介安排打序，今天就以6：2擊敗中信兄弟隊，中止3連敗，林孝程作為開路先鋒5打數3安打，敲回關鍵2分，林孝程的心態是「隨便中帶點謹慎」。

龍隊前10戰只贏2場，賽前讓高須洋介改任首席教練、張建銘為打擊教練，郭勝安回到投手教練職務，黃亦志任牛棚教練，新的打序收到效果，總教練葉君璋說：「有差有差，攻擊活絡了起來。」

林孝程成為代表人物，他在5局下敲出三壘安打，打回超前分，並靠吉力吉撈．鞏冠的安打跑回1分，6局下則是2出局、一三壘有人，林孝程又敲出1分打點一壘安打。

葉總指出，林孝程本來是設定的第1棒，但先前因為受傷缺席，也影響到棒次安排。林孝程則認為自己打哪一棒都可以，「打第1棒就把第1棒的工作做好。」

前陣子球隊戰績不佳，林孝程感受到壓力，「雖然大家說我們也不年輕，但本質上還是年輕的球隊。」他舉例，去年球隊雖然上壘機會不多，但能夠把握得點圈，今年反而是常常有人上壘卻打不回來，「大家給自己的責任太重。」

林孝程今天打擊時遇到隊友，就說：「隨便點打，但帶點謹慎，只要揮棒瞬間謹慎就可以，不用從準備打擊就開始。」他透露林智勝也這樣跟大家分享，「放開去打，當作在玩就好。」

目前打擊狀況維持得不錯，林孝程的困擾是兩腿脛骨的舊傷，第一年打二軍時因為太常盜壘而累積舊傷，「現在就是把身體顧好，腳沒有百分百，但也有跟葉總說，如果會傷害到球隊，我會自己講。」

味全龍林孝程（左）單場三安打，助球隊奪勝，獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
味全龍林孝程（左）單場三安打，助球隊奪勝，獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影

林智勝 牛棚

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