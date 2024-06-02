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中職／徐若熙5.2局8K強壓兄弟 劉俊緯生涯首轟助龍止敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊林孝程敲出2支適時安打。記者陳正興／攝影
味全龍隊林孝程敲出2支適時安打。記者陳正興／攝影

味全龍隊賽前教練團大調動，今天靠著徐若熙5.2局8K失1分好投，加上林孝程2支適時安打，以6：2擊敗中信兄弟隊，中止3連敗，也避免成為第一支在台北大巨蛋遭到橫掃的球隊。

徐若熙的登板吸引本壘後方超過10支美、日職棒球探觀察，他也以本季最多的97球投球數，投出追平最多的5.2局，8次三振也寫本季新高，但也有4次四壞保送，丟掉1分拿下勝投。

今天共有日職火腿隊、養樂多隊、軟銀隊、樂天隊、羅德隊等，美職球隊則有道奇隊、海盜隊、紅襪隊、響尾蛇隊、教士隊等，至少10支球隊到場，首局球探測到徐若熙最快到96哩（約154公里），而現場計分板看到最快是150公里。

兩隊前4局打完1：1平手，5局下林孝程的三壘安打送回剛敲安的劉俊緯，打回超前分，並靠吉力吉撈．鞏冠的安打跑回1分，6局下則是2出局、一三壘有人，林孝程又敲出安打，帶有1分打點。

8局上差點擦槍走火，龍隊4：2領先下，曾頌恩先閃掉一顆差點觸身的近身球，接著一發左外野陽春砲棒打林凱威，在此累積3轟成為大巨蛋全壘打王。

不料林凱威面對下一棒詹子賢第1球就是直擊背部的觸身球，也引起兄弟總教練及防護員上場關注，龍隊總教練葉君璋見狀趕緊上來拍拍平野惠一的背安撫，衝突未擴大。

8局下龍隊還以顏色，劉俊緯從呂彥青手中轟出左外野2分砲，也是個人生涯首轟，左外野象迷猶豫片刻將球丟回場內，劉俊緯成為史上第一位在台北大巨蛋敲出生涯首轟的球員，19歲又259天之齡也是目前在大巨蛋開轟最年輕球員。

味全龍隊先發投手徐若熙在台北大巨蛋投出5.2局8K、失1分表現。記者陳正興／攝影
味全龍隊先發投手徐若熙在台北大巨蛋投出5.2局8K、失1分表現。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊曾頌恩開轟後，下一棒詹子賢（左）就被觸身球擊中，總教練平野惠一（右二）上來關心。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊曾頌恩開轟後，下一棒詹子賢（左）就被觸身球擊中，總教練平野惠一（右二）上來關心。記者陳正興／攝影
味全龍隊林孝程敲出2支適時安打。記者陳正興／攝影
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中信兄弟隊曾頌恩敲出陽春砲，在台北大巨蛋累積3轟是本季最多。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊曾頌恩敲出陽春砲，在台北大巨蛋累積3轟是本季最多。記者陳正興／攝影
味全龍隊劉俊緯在8局下敲出2分砲，於台北大巨蛋締造生涯首轟。記者陳正興／攝影
味全龍隊劉俊緯在8局下敲出2分砲，於台北大巨蛋締造生涯首轟。記者陳正興／攝影

徐若熙 林凱威

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