中職／徐若熙5.2局8K強壓兄弟 劉俊緯生涯首轟助龍止敗

味全龍隊賽前教練團大調動，今天靠著徐若熙5.2局8K失1分好投，加上林孝程2支適時安打，以6：2擊敗中信兄弟隊，中止3連敗，也避免成為第一支在台北大巨蛋遭到橫掃的球隊。

徐若熙的登板吸引本壘後方超過10支美、日職棒球探觀察，他也以本季最多的97球投球數，投出追平最多的5.2局，8次三振也寫本季新高，但也有4次四壞保送，丟掉1分拿下勝投。

今天共有日職火腿隊、養樂多隊、軟銀隊、樂天隊、羅德隊等，美職球隊則有道奇隊、海盜隊、紅襪隊、響尾蛇隊、教士隊等，至少10支球隊到場，首局球探測到徐若熙最快到96哩（約154公里），而現場計分板看到最快是150公里。

兩隊前4局打完1：1平手，5局下林孝程的三壘安打送回剛敲安的劉俊緯，打回超前分，並靠吉力吉撈．鞏冠的安打跑回1分，6局下則是2出局、一三壘有人，林孝程又敲出安打，帶有1分打點。

8局上差點擦槍走火，龍隊4：2領先下，曾頌恩先閃掉一顆差點觸身的近身球，接著一發左外野陽春砲棒打林凱威，在此累積3轟成為大巨蛋全壘打王。

不料林凱威面對下一棒詹子賢第1球就是直擊背部的觸身球，也引起兄弟總教練及防護員上場關注，龍隊總教練葉君璋見狀趕緊上來拍拍平野惠一的背安撫，衝突未擴大。